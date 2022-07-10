Жителям России назвали минусы снижения цен

Эксперт объяснил, почему снижение цен — это не во всех случаях хорошо.

В беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян подчеркнул, что для экономики повсеместное снижение цен — это плохо.

Специалист объяснил, что при снижении цен падает импорт, а исчезновение импортных товаров ведет к пропаже конкуренции, за чем следует падение качества отечественной продукции и последующее сокращение потребления.

Так возникает похожая на позднее СССР ситуация, когда предприятия производили много продукции, но спрос на нее был минимальный из-за низкого качества и невостребованности на рынке.

Хачатурян, кроме того, выделил еще один минус, — падение конкурентоспособности экспортеров может привести к удорожание их продукции. Здесь тоже ожидается снижение спроса.

В связи с этим, по мнению эксперта, необходимо поддерживать баланс между экспортом и импортом и не допускать, чтобы какой-то сегмент выбивался из колеи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в июне впервые за год зафиксирована продовольственная дефляция на территории России.