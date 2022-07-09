В России впервые с августа прошлого года зафиксирована продовольственная дефляция

В России впервые с августа прошлого года зафиксирована продовольственная дефляция. Фото: Pxhere

В России впервые с августа прошлого года зафиксирована продовольственная дефляция. Фото: Pxhere

В июне 2022 года впервые за год зафиксирована продовольственная дефляция на территории России.

По сравнению с маем цены снизились на 0,35%. Об этом сообщает Росстат.

До этого сезонное снижение цен отмечалось с июля по сентябрь, когда на рынок попадал новый урожай и росло предложение. Благодаря плодоовощной продукции в июне 2022 года цены снизились за месяц на 9,6%.

Таким образом, продовольственная дефляция в июне в месячном выражении составила 1,1% против 0,6% в мае, а снижение стоимости продуктов питания по сравнению с прошлым месяцем произошло впервые с августа 2021 года.

В секторе продовольственных товаров цены уменьшились на 1,2%, а в секторе непродовольственных — на 0,4%, при этом услуги стали дороже на 0,9%. Больше всего подешевела Белокочанная капуста, томаты и огурцы.

В сравнении с июнем 2021 года рост цен составил 15,9%.

Цены в России перестали расти с середины мая. Инфляция была зарегистрирована только в последнюю неделю июня, и она была обеспечена ежегодным ростом тарифов ЖКХ с 1 числа текущего месяца.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 июля начали действовать новые тарифы на коммунальные услуги. Теперь жители Санкт- Петербурга будут платить за предоставленные им удобства больше, чем раньше.