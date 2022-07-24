В Петербурге прошла репетиция парада ВМФ с подводной лодкой

В Санкт-Петербурге прошла репетиция Главного парада военно-морского флота. В репетиции сегодня приняла участие подводная лодка. В акваторию Невы прибыли военные корабли и катера из разных флотилий. Прошла репетиция всех частей парада, в том числе марша военных, оркестра и авиации. Репетиция также состоялась в Кронштадте.

Для успешной репетиции были разведены четыре моста в центре, ограничено движение на ряде улиц и в историческом центре. Туристы смогли понаблюдать за проходом кораблей по акватории Невы с набережной. Часть кораблей будет статична, на них экипаж поднимет флаги. Вчера в Петербург прибыли три корабля Северного флота, которые будут пришвартованы.

В небо поднимется 40 вертолетов и несколько самолетов. В водной части парада участие примет 47 единиц военной техники, в том числе подводные лодки Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов. По Неве проплывет катер «Евгений Колесников», в экипаже которого только женщины. Сегодня на репетиции девушек не было, но они, как сообщают в пресс-службе Минобороны РФ, со всей ответственностью готовятся к предстоящему параду.

О прошедшей репетиции рассказали ТАСС. На параде пообещал присутствовать президент России Владимир Путин. Его поприветствуют артиллерийские войска, которые пройдут по Сенатской площади. Сегодняшняя репетиция показала слаженную работу всех участников парада.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о перекрытии улиц в центре Санкт-Петербурга в связи с репетициями к параду. Генеральная репетиция пройдет 28 июля. Уже через неделю пройдет сам Главный парад ВМФ — движение также будет перекрыто, петербуржцы смогут попасть домой с помощью пропуска.