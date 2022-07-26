Российская группа «Руки Вверх» 5 лет не сможет посещать Эстонию

Стало известно, что Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение ввести пятилетний запрет на въезд в страну российской известной группе «Руки Вверх».
О запрете музыкантам 5 лет посещать Эстонию рассказали РИА Новости. Отмечается, что глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу о неприемлемости действий России на Украине, в связи с этим въезд «Руки Вверх» временно ограничен.
При этом глава считает принятое решение правильным.
«Решение МВД об отказе на пять лет во въезде в Эстонию членам группы «Руки вверх» является единственно правильным», — цитирует слова Рейнсалу пресс-служба МИД.
До этого Эстония уже вводила запрет на въезд в страну некоторых исполнителей. В частности, речь идет о Филиппе Киркорове и Полине Гагариной. Решение обосновано тем, что исполнители поддерживают специальную операцию России на Украине.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что у легендарной группы «Руки Верх!» состоялся юбилейный тур, в рамках которого музыканты посетили и Петербург.