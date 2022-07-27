Таврический сад в Петербурге избавится от незаконных ларьков

В Таврическом саду в Санкт-Петербурге начался демонтаж трех незаконно установленных ларьков. Демонтаж объектов должен был начаться еще в июне этого года, но компания занялась этим только сейчас, когда дело дошло до суда.

В рамках судебного разбирательства было принято решение о сносе ларьков в течение десяти дней с вступления постановления в силу. В случае, если компания не сделала бы этого, каждый день ей начисляли бы штраф в размере 100 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба КГИОП. Такое решение противодействует незаконной торговле и сделает чище вид Таврического парка.

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