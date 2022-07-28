Бриг «Россия» примет участие в параде ВМФ в Петербурге

Бриг «Россия» каждый год принимает участие в торжестве, организованном для выпускников. Фото: Gazeta.SPb

Бриг «Россия» каждый год принимает участие в торжестве, организованном для выпускников. Фото: Gazeta.SPb

Бриг «Россия» примет участие в Главном морском параде ВМФ, который пройдет 31 июля. Он будет находиться в стационарной части парада.

Бриг «Россия» известен жителям и гостям столицы как главный символ праздника «Алые паруса». Все корабли уже готовы к параду, проходит генеральная репетиция. Техническая готовность буксиров была обеспечена за счет личного участия руководство завода.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ТАСС со слов заместителя главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов. Цвет парусов решили оставить в тайне, но пообещали, что его будет прекрасно видно.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о перекрытии исторического центра и нескольких мостов в Петербурге во время подготовки к параду. Ограничения будут действовать также с 30 по 31 июля.