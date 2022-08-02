Орнитолог предупредила петербуржцев о вреде кормления уток летом

Орнитолог Наталья Иовченко объяснила жителям Петербурга, почему кормление уток в летний период может обернуться множеством проблем.

Специалист рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что летом ни один из видов птиц не нуждается в подкормке, поскольку им хватает большого количества естественных кормов, существующих в природе. Более того, эти корма гораздо полезнее для птиц, чем хлеб. Особенно это важно для молодых птиц, которым нужно научиться самостоятельно добывать себе пищу.

По словам Иовченко, бывают такие случаи, когда утки летом гибнут из-за подкормки. Также подкормка влияет на загрязнение водоемов, тем самым ухудшая условия жизни птиц.

Кроме того, как отмечает орнитолог, из-за пищи, которую дает человек, на водоем могут слететься и другие виды птиц, которые начинают вести борьбу за территорию.

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