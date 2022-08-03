У многодетной семьи из ЯНАО требовали 2 млн рублей за переселение из аварийного дома

У многодетной семьи из ЯНАО требовали 2 млн рублей за переселение из аварийного дома
Уренгойцы с предложением не согласились и пошли в прокуратуру. Фото: pixabay

В Уренгое чиновники предложили многодетной семье доплатить 2 миллиона рублей за переезд из аварийного дома.

Как сообщает «Ямал1», местные власти готовы были предоставить семье новую квартиру, если они доплатят почти 2 миллиона рублей. Такую сумму попросили за разницу в площади — 12 квадратных метров.

Уренгойцы с предложением не согласились и пошли в прокуратуру. Проведенная надзорным органом проверка стала поводом для судебного разбирательства.

По законодательству доплата за разницу в площади действительно полагается. При этом, если между старым и новым жильем она не превышает 10 «квадратов», то компенсация не полагается.

Суд встал на сторону семьи и освободил ее от доплаты в пределах 10 квадратных метров, установленных региональным законодательством.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что юрист рассказала, как получить компенсацию за несвоевременную выплату отпускных.

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