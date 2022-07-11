Юрист рассказала, как получить компенсацию за несвоевременную выплату отпускных

Эксперт заявила, что отпуск должен быть оплачен не позднее чем за три дня до его начала, в противном случае работодатель может нарваться на дополнительные выплаты.

Адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева напомнила, что расчет отпускных регулируется статьей 139 Трудового кодекса России.

Чтобы установить средний дневной заработок за последние 12 месяцев, необходимо разделить сумму зарплаты на 12 и на 29,3 — среднее число календарных дней в месяце. Средний дневной заработок для оплаты неиспользованного отпуска, в свою очередь, вычисляют делением суммы начисленной зарплаты на число рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.

Эксперт поделилась, что в случае, если сотрудник получил отпускные позже или не в полном объеме, он может обратиться к работодателю, на основании права получить компенсацию за недоплаты или несвоевременные выплаты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на конец июня средняя заработная плата в Петербурге превысила 82 тысячи рублей, подсчитали специалисты.