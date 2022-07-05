Стало известно, какая теперь средняя зарплата в Петербурге

Стало известно, какая теперь средняя зарплата в Петербурге. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Стало известно, какая теперь средняя зарплата в Петербурге. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

На конец июня средняя заработная плата в Северной столице превысила 82 тысячи рублей, подсчитали специалисты.

В общей сложности она составила 82 047 рублей. В тоже время, для сравнения, в 2021 году показатель составлял 79 043 рубля по данным властей. Об этом пишут «Ведомости Санкт-Петербург» со ссылкой на данные «Центра занятости населения».

Таким образом за год граждан выросли на 4 %. В свою очередь, по данным аналитиков сервиса hh.ru, средняя зарплата в городе за 2021 год выросла на 7 %. В настоящее время средняя заработная плата в сетевом магазине доходит до 45 тысяч рублей, а квалифицированного рабочего – от 70 тысяч рублей до 90 тысяч рублей.

В среднем руководитель может получать до 200 тысяч рублей, а топ-менеджера — до 500 тысяч рублей.

В перспективе, по мнению специалистов, значительного снижения числа вакансий и сокращения зарплат можно ждать в сферах продаж авто, бытовой техники и оказания медицинских услуг.

По данным Центрального Банка России, уровень годовой инфляции в Санкт-Петербурге уже достиг 16,6 %. Таким образом заработок петербуржцев не поспевает за инфляцией.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что более трети россиян согласны получать зарплату в новой форме денег — цифровых рублях.