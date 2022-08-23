В сентябре Sprite и Fanta в России заменят новые бренды напитков

В сентябре Sprite и Fanta в России заменят новые бренды напитков. Фото: Pxhere

В сентябре Sprite и Fanta в России заменят новые бренды напитков. Фото: Pxhere

В России уже этой осенью появится альтернатива напитков Sprite и Fanta.

Как рассказали «Известия», в продаже новые напитки поступят в сентябре 2022 года. Компания Coca-Сola представила новые бренды, которые будут соответствовать тем же самым вкусам, которые были до ребрендинга.

Аналогом Sprite станет лимонад «Добрый Лимон-лайм», а Fanta заменит прохладительный напиток «Добрый Orange».

Также появятся новые вкусы, например, дюшес, вишня, а также сибирские травы.

Презентация была проведена, и для торговой сети «Верный». Отмечается, что ритейлер и производитель пока не приняли решение о запуске продаж новой продукции и ее вводе в ассортимент сети. По мнению представителей «Верного», «молодые» бренды вряд ли будут продаваться так же успешно, как их предшественники.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев информировал, что замену вводят на фоне проблем с логистикой. По его словам, Coca-Cola Company столкнулась с проблемами при импорте нужного концентрата.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что чайная компания Ekaterra заявила о прекращении деятельности на территории России.