В Ленобласти за сутки коронавирусом заболели еще 122 человека

В Ленобласти за сутки коронавирусом заболели еще 122 человека. Фото: Unsplash

В Ленобласти за сутки коронавирусом заболели еще 122 человека. Фото: Unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 122 случая заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 23 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 202 975 местных жителей. Всего выздоровели 192 091 пациент, в том числе 315 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции никто не умер. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 496.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4 997 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уровень летальности при коронавирусной инфекции все еще выше, чем при гриппе. В группу риска по коронавирусу по-прежнему входят пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями.