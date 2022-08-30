В России утвердили календарь выходных и праздничных дней на 2023 год

В России утвердили календарь выходных и праздничных дней на 2023 год. Фото: pxhere

В России утвердили календарь выходных и праздничных дней на 2023 год. Фото: pxhere

Российское правительство определило график переноса выходных дней в 2023 году.

По новому установленному расписанию новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января, а майские празднества займут дни с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Об этом рассказало правительство России, пишет «Мойка78». Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что в новом, 2023, году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. В связи с тем, что это нерабочие праздничные дни, их было решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.

Также не нужно будет идти на работу с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 сентября могут сделать официально выходным днем. С инициативой в Министерство труда РФ обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев.