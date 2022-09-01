Озвучены самые полезные свойства имбиря

Озвучены самые полезные свойства имбиря
Озвучены самые полезные свойства имбиря. Фото: Pxhere

Имбирь — уникальный продукт, способный не только облегчить симптомы простудных заболеваний, но также улучшить кровообращение и оказать помощь в похудении.

О полезных свойствах этого продукта рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова в беседе с «Известиями». Так, специалист объяснила, что свежий имбирь содержит много витаминов и полезных веществ.

Кроме того, имбирь сам по себе обладает антимикробными свойствами, поэтому поддерживает иммунитет полости рта. Также имбирь улучшает кровоснабжение слизистых и миндалин за счет содержания капсаицина.

Специалист отметила, что в составе имбиря в большом количество есть фитонциды, представляющие собой вещества, которые обладают легким освежающим бактерицидным действием. Конечно, чашка имбирного чая не заменит полноценных лекарств от простуды, но как дополнение очень подойдет и поможет облегчить симптомы.

В случае низкокалорийной диеты имбирь способствует ускорению метаболических процессов и избавлению от лишних килограммов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что есть блюда, которые по своим вкусовым качествам не уступают вредным полуфабрикатам и при этом помогают эффективно сбросить лишние килограммы.

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