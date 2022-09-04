Рабочая неделя в Ленобласти начнется с дождей и ветра

Завтра, 5 сентября, для жителей Петербурга и Ленинградской области начинается новая рабочая неделя. Гражданам при выходе из дома нужно подготовиться к дождям и ветру.

По прогнозу специалистов, на территории Ленобласти будет дождливая, облачная и ветреная погод. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по 47 региону.

В ночное время воздух остынет до +2 и +7 градусов. Также жителей предупредили о сильном порывистом ветре, скорость которого может достичь 9 метров в секунду.

Несмотря на то, что днем воздух немного прогреется, лучше одеться потеплее. Синоптики обещают до +9 и +14 градусов. Из-за ветра эти температуры могут ощущаться совсем не так, как должны, поэтому будет гораздо прохладнее. Также в некоторых районах региона пройдут кратковременные дожди.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что синоптики пообещали потепление в Петербурге уже на следующих выходных. Судя по прогнозам, горожане еще успеют ощутить теплые отголоски покинувшего регион лета. Ожидается, что воздух прогреется до +13 и +18 градусов, а это на 1-2 градуса выше климатической нормы.