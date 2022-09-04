Психолог напомнила о важности соблюдения ментальной гигиены

Психолог напомнила о важности соблюдения ментальной гигиены
Психолог напомнила о важности соблюдения ментальной гигиены. Фото: pxhere

Повышенная тревожность и раздражительность может возникнуть от переизбытка информации. Последствия могут доходить вплоть до депрессии, предупредила психолог и напомнила о важности соблюдения ментальной гигиены.

Под понятием «ментальная гигиена» подразумеваются привычки, которые помогают человеку сохранять психологическое здоровье. На фоне потребления большого количества информации соблюдать ее крайне важно. Об этом в интервью RT рассказала психолог Раиса Богачёва.

Потребляемый поток информации нужно контролировать, считает специалист. Обилие информационного шума разрушает психику и может привести к серьезным последствиям.

Например, каждый человек может научиться ограничивать свое время в сети и контролировать качество потребляемой информации, проверяя ее достоверность и актуальность.

Богачёва посоветовала не использовать гаджеты перед сном. Для того, чтобы полноценно отдохнуть, мозгу нужно расслабиться. В связи с этим за два часа до предполагаемого времени сна лучше отложить планшет или телефон. Можно послушать музыку или аудиокниги, а также посмотреть кино с хэппи-эндом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сейчас тяжелее всего внезапную смену погоды переносят взрослые и дети, вернувшиеся из отпуска на теплых курортах.

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