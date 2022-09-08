В Ленобласти COVID-19 за сутки подхватили 754 человека

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 754 случая заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 8 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 215 219 местных жителей. Всего выздоровели 203 281 пациент, в том числе 502 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции никто не умер. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 7 896 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 773 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице продолжают сокращать количество инфекционных коек, развернутых для пациентов с коронавирусом. В Госпитале для ветеранов войн вывели 40 мест для пациентов с коронавирусом, а в клинической больнице Святителя Луки — 20 мест.