В Ленинградской области госпитализировали 13 человек с COVID-19 за сутки

В Ленинградской области госпитализировали 13 человек с COVID-19 за сутки. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Ленинградской области госпитализировали 13 человек с COVID-19 за сутки. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 228 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистку сегодня, 13 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 218 864 местных жителей. Всего выздоровел 206 731 пациент, в том числе 294 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4 946 человек. На третьем месте оказалась Самарская область — 1 681 новый ковид-пациент.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце августа на территорию Петербурга привезли 51 тысячу комплектов доз вакцины «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции.