Россиянам рассказали, когда «переобувать» автомобиль в зимнюю резину

Российских автомобилистов предупредили, что в 2022 году можно столкнуться с новым ценником в шиномонтажных мастерских, однако это не повод сломя голову бежать и делать покупки. Эксперты отмечают, что брать шины стоит обдуманно, тогда, когда это удобно и правда нужно.

Автоэксперт Иван Стайлов объяснил, что при выборе зимних шин необходимо обратить внимание на манеру вождения и качество машины. Лучше «переобувать» транспорт в первой декаде или середине октября. Об этом пишет «360».

По словам специалиста, нерадивые автомобилисты с летними шинами создают опасные ситуации не только для других водителей, но и для пешеходов. Поэтому, когда днем температура установится на отметке +5 градусов лучше сразу приехать в шиномонтажную мастерскую и менять резину.

Всего существует два вида зимних шин — шипованные и фрикционные без шипов, которые могут быть европейского варианта и скандинавского. Стайлов отметил, что европейская резина без шипов подходит для более мягкой зимы при маленьких температурах и небольшом количестве снега. В свою очередь скандинавскую можно брать для сурового климата. Фрикционные шины предпочтительнее для эксплуатации, когда тает снег.

По словам эксперта, в среднем зимние шины служат два-четыре сезона в зависимости от манеры вождения, при этом шипованная резина прослужит меньше фрикционной.