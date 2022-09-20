В Москве и Петербурге за последние 24 часа число заболевших COVID-19 почти одинаковое

В Москве и Петербурге за последние 24 часа число заболевших COVID-19 почти одинаковое
В Москве и Петербурге за последние 24 часа число заболевших COVID-19 почти одинаковое. Фото: Unsplash

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом, но с очень маленьким отрывом.

Сегодня, 20 сентября, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 4 110 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Сегодня Петербург по этому показателю не сильно уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 4 171 человека с коронавирусом, на третьем месте расположилась Воронежская область, где выявили 1 958 новых случаев, а практически сразу за ней стоит Самарская область с 1 903 зараженными.

За день в Петербурге выздоровели 4 279 человек, госпитализировали 276 местных жителей, от инфекции скончались 22 петербуржца с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что только недавно врачи установили настоящий способ передачи коронавирусной инфекции. Из-за прежних ошибок по всему миру скончалось множество граждан. Оказалось, что не все меры, на которые делался упор, спасали от болезни.

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