Диетолог заявила, что желчный пузырь плохо относится к кофе и жирной еде

Диетолог заявила, что желчный пузырь плохо относится к кофе и жирной еде. Фото: unsplash

Диетолог заявила, что желчный пузырь плохо относится к кофе и жирной еде. Фото: unsplash

Употребление человеком определенных продуктов и напитков негативно сказывается на его желчном пузыре. При этом симптомы могут даже не появиться сразу.

Диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко в беседе с «URA.RU» отметила, что желчный пузырь может пострадать в частности из-за кофе, алкоголя, никотина, жареной, острой и копченой еды. Также вред наносят длительные промежутки между приемами пищи, стресс, вирусная и бактериальная инфекция. Дополнительно эксперт не рекомендовала перебарщивать с солью.

Для поддержания стабильной работы желчного пузыря человеку нужно пить достаточное количество воды, но не по 2-3 литра в день. Лазуренко подчеркнула, что это надо делать равномерно, регулярно и распределять в течение всего дня.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что избыток жировой ткани повышает у человека риск развития сахарного диабета II типа и прогрессирования синдрома поликистозных яичников.