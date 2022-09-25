Летом россияне предпочли одежде и технике продукты

В августе текущего года жители России решили сильно не тратиться на вещи и технику, но с продуктами так не получилось.

Этим летом непродовольственные товары и техника пользовались меньшей популярностью у россиян, чем продукты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования «Платформы ОФД», которое специалисты составили на основе данных из 1,1 млн онлайн-касс в России.

Еще весной текущего года в российских магазина упали продажи обуви и одежды. В начале году, действительно, наблюдался ажиотажный спрос, но позже он снизился на 20-25%. На покупку одежды в июне граждане тратили в среднем 5,5 тысяч рублей. В прошлом году за аналогичный период показатель был больше на 19%.

В сегменте электроники и техники продажи стали ниже на 18%. В сравнении с 2021 годом покупка стала меньше на 15%. А вот в сфере продуктов питания специалисты зафиксировали рост. Выяснилось, что продажи в продовольственном ретейле увеличились на 8%.

В ЦБ РФ предположили, что снижение продаж связано с падением реальных доходов и склонностью россиян к сбережению.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что каждый месяц жители Петербурга вкладываются в эстетическую медицину. Суммы варьируются от 20 до 54 тысяч рублей.