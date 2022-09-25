С начала пандемии в России скончалось 386 757 человек с коронавирусом

С начала пандемии в России скончалось 386 757 человек с коронавирусом. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

С начала пандемии в России скончалось 386 757 человек с коронавирусом. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

По всей России за сутки скончались 95 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 16 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся сегодня больше на 13 — 29 человек.

На 25 сентября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 45 893 смерти пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 497 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 35 167 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 386 757 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компонент прививки от коронавируса при назальной вакцинации будет забираться шприцом, а после игла будет заменяться на специальную насадку для носовой полости.