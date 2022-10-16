Мурашко назвал количество погибающих каждый год от остановки сердца россиян

Ежегодно от остановки сердца в России уходят из жизни до 250 тысяч граждан.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил, что важно, чтобы во время приступа рядом были те, кто сможет провести комплекс мер по восстановлению работы сердца, это значительно увеличивает шансы выжить. Эту тему эксперт затронул в приветствии участникам обучающего флешмоба «Дети спасают жизни!», пишут РИА Новости.

По словам Мурашко, российское правительство уделяет большое внимание вопросам качества медицинских услуг, модернизации диагностической и лечебной базы, внедрению современных медицинских технологий, подготовке квалифицированных медицинских кадров, однако медработники не всегда могут сразу же оказаться рядом с пострадавшим.

Очень часто внезапная коронарная смерть наступает при свидетелях. По мнению главы Минздрава РФ, алгоритм действий оказания помощи при остановке сердца должен преподаваться в школах. В результате получится сохранить больше жизней.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что храп может стать одной из главных причин смерти человека во сне, и он же свидетельствует о наличие некоторых заболеваний.