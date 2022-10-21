Появились подробности скандальной отставки премьер-министра Лиз Трасс

Выяснилось, что объявившая об отставке премьер-министр Лиз Трасс писала сообщения друзьям в четыре утра.

Политик призналась, что не смогла справиться со своей миссией. Как пишет Daily Mail со ссылкой на ближайших союзников и близких британского премьера, Лиз Трасс была напугана происходящими событиями. Ей пришлось выслушивать крики от своих однопартийцев в ходе заседания парламента.

По словам друга Трасс, на следующее утро ее настроение изменилось.

«Писать сообщения людям в 4 утра — плохой знак, и к тому моменту она, кажется, уже поняла, что, вероятно, всё кончено», — заметил источник.

До этого три британских депутата от правящей Консервативной партии призвали Лиз Трасс покинуть пост премьер-министра Великобритании. В четверг, 20 октября, глава британского правительства объявила об уходе в отставку. Известно, что она пробыла в должности всего 44 дня, что стало самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

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