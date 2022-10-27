В России за последние 24 часа нашли еще 7 849 новых случаев заражения COVID-19

За сутки в России коронавирус подхватили 7 849 человек, при этом за всю пандемию заболевших насчитывается около 21 402 209. Первое место по суточному количеству заболевших COVID-19 заняла Москва, за всю пандемию здесь заболели 3 228 037 граждан. Сегодня, 27 октября, она обогнала Северную столицу и Свердловскую область. Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в городе 468 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 132 человека, выздоровели – 569 , умерли – 17. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 784 024 местных жителя, вылечились — 1 742 291 человек, а общее число жертв достигло 35 707. Об этом в четверг, 27 октября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 928 человек. На третьем месте оказалась Свердловская область — 342 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что действие оставшихся антикоронавирусных мер в Санкт-Петербурге продлевается до 31 декабря.