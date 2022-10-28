За сутки в Петербурге снова умерло больше всего граждан с коронавирусом

За сутки в Петербурге снова умерло больше всего граждан с коронавирусом. Фото: pxhere

За сутки в Петербурге снова умерло больше всего граждан с коронавирусом. Фото: pxhere

По всей России за сутки скончались 78 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 16 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся сегодня меньше на 7 — 9 граждан.

На 28 октября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня находится на 1 месте по количеству умерших с COVID-19. Москва заняла 2 строчку, — за последние сутки тут ушло из жизни 9 пациентов с коронавирусом. За 24 часа в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 499 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии коронавируса достигло 35 723 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 389 950 жителей. Столица за все время существования заболевания потеряла 46 583 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до 31 декабря продлеваются оставшиеся антиковидные ограничения в Санкт-Петербурге, при этом новые пока не вводятся.