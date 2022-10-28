Россиянам напомнили, что на следующей неделе будет на один выходной больше

Россиянам напомнили, что на следующей неделе будет на один выходной больше
Россиянам напомнили, что на следующей неделе будет на один выходной больше. Фото: Администрация Петербурга

На следующей неделе жители России будут отдыхать на день больше, чем обычно. Известно, что длинные выходные связаны с празднованием Днем народного единства.

Так, 4 ноября, граждане, работающие по графику пяти рабочих дней в неделю, не пойдут на работу. Об этом напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Ее слова передают РИА Новости.

По словам специалиста, День народного единства в производственном календаре отмечен как выходной. Таким образом, рабочими на следующей неделе будут дни с 31 октября по 3 ноября. Также, важно то, что 3 ноября — это предпраздничный день, а значит может быть сокращение продолжительности работы на час.

Отдыхать россияне будут с 4 по 6 ноября. Также специалист объяснила, что несмотря на нерабочие праздничные дни, зарплату сотрудникам, получающим оклад, уменьшать нельзя. Сдельщикам и работникам на почасовой оплате, не трудившимся 4 ноября, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение.

По словам Нечаевой, для сотрудников по сменному графику работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается только, если эти дни считаются рабочими по их графику. Смены в нерабочие праздничные дни также должны рассчитываться в двойном размере.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на курорте «Охта Парк» под Санкт-Петербургом появится один из крупнейших в регионе динопарков. Открытие тематического заведения приурочено к Новому году.

выходные день народного единства праздники Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петроградском районе мужчина обстрелял экскаватор
Исследователи выявили связь между уровнем витамина D в организме и смертностью
Россиянам напомнили, что на следующей неделе будет на один выходной больше
В Ленобласти за сутки больше вылечившихся от COVID-19, чем заболевших им
В Росси за сутки от коронавируса вылечились свыше 11 тысяч человек
За сутки в Петербурге снова умерло больше всего граждан с коронавирусом
Новые цифровые сервисы для пенсионеров, родителей и автомобилистов появятся ...
В Петербурге пенсионерку оставили без квартиры и 6 миллионов рублей