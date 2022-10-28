Россиянам напомнили, что на следующей неделе будет на один выходной больше

Россиянам напомнили, что на следующей неделе будет на один выходной больше. Фото: Администрация Петербурга

Россиянам напомнили, что на следующей неделе будет на один выходной больше. Фото: Администрация Петербурга

На следующей неделе жители России будут отдыхать на день больше, чем обычно. Известно, что длинные выходные связаны с празднованием Днем народного единства.

Так, 4 ноября, граждане, работающие по графику пяти рабочих дней в неделю, не пойдут на работу. Об этом напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Ее слова передают РИА Новости.

По словам специалиста, День народного единства в производственном календаре отмечен как выходной. Таким образом, рабочими на следующей неделе будут дни с 31 октября по 3 ноября. Также, важно то, что 3 ноября — это предпраздничный день, а значит может быть сокращение продолжительности работы на час.

Отдыхать россияне будут с 4 по 6 ноября. Также специалист объяснила, что несмотря на нерабочие праздничные дни, зарплату сотрудникам, получающим оклад, уменьшать нельзя. Сдельщикам и работникам на почасовой оплате, не трудившимся 4 ноября, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение.

По словам Нечаевой, для сотрудников по сменному графику работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается только, если эти дни считаются рабочими по их графику. Смены в нерабочие праздничные дни также должны рассчитываться в двойном размере.

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