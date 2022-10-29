В Петербурге задержали местного жителя и мигранта, открыто вырывавших сумки с телефонами из рук прохожих

В Кировском районе Петербурга на двух местных жителей напали неизвестные, покусившиеся на сумки и лежащие в них телефоны. Злоумышленников задержали с разницей в неделю.

Как стало известно Gazeta.SPb, утром 16 октября в полицию поступило сообщение о том, что у квартиры дома по улице Солдата Корзуна петербуржца и его знакомого избили неизвестные и забрали две сумки.

Правоохранители установили, что в то утро злоумышленники избили руками водителя транспортной компании и механика, а затем открыто похитили сумки, в которой находились мобильные телефоны, общей стоимостью 7,5 тысяч рублей.

Подозреваемых правоохранители смогли задержать на улицах Петербурга 21 и 28 октября — ими оказались местный житель с Академика Лебедева и мигрант из Узбекистана, прибывший в Россию с целью работы.

По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по части 2 статье 162 УК РФ (разбой).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что на Муринской дороге у петербуржца отобрали рюкзак с деньгами, военником и паспортом.