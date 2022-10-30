Офисы продаж «Аэрофлота» возобновили работу в обычном режиме после перехода на российскую систему бронирования

Офисы продаж &#171;Аэрофлота&#187; возобновили работу в обычном режиме после перехода на российскую систему бронирования
Фото: unsplash

«Аэрофлот» возобновил продажу билетов в офисах компании и контакт-центре. Ранее компания прекращала работу на несколько дней из-за перехода на новую систему броней.

Авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил в своем telegram-канале о возобновлении продажи билетов в обычном режиме в офисах и контакт-центрах после перехода на отечественную систему бронирования.

«Контакт-центр и офисы продаж приступили к работе в обычном режиме. При этом до середины ноября контакт-центр будет в приоритетном порядке обслуживать пассажиров, запланировавших полет на ближайшие даты», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что до 2 ноября будет осуществляться обслуживание пассажиров, которые вылетают в ближайшие семь дней от даты обращения. А в период до 3 ноября обслужат пассажиров, у которых запланирован рейс в ближайшие 30 дней от даты обращения.

«О возобновлении работы онлайн-сервисов мы сообщим сегодня дополнительно. Следите за нашими новостями», — добавили в «Аэрофлоте».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что с декабря могут быть возобновлены рейсы «Победы» в Турцию.

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