На дорогах Петербурга разместят более 900 знаков «Дети»

К концу ноября на улицах Санкт-Петербурга рядом со школами, детскими садами и другими социальным учреждениями появятся 922 знака, которые будут предупреждать водителей о возможном появлении на дорогах детей.

Как сообщили в официальном telegram-канале Смольного, цветные изображения, дублирующие дорожные знаки «Дети», нанесут на асфальт более чем по 300 адресам. Такая разметка применяется в Северной столице с 2010 года.

«Знак из термопластика нагревается до кипения. При этом он вплавляется в битумное покрытие, что обеспечивает повышенную износостойкость», – рассказали в пресс-службе Смольного, добавив, что на сегодня в Санкт-Петербурге нанесено около 850 знаков «Дети».

Знаки появятся во всех районах города в рамках Адресной программы по нанесению дорожной разметки. Ее будут наносить в 20 метрах от установленного дорожного знака 1.23 «Дети».

Ранее Gazeta.spb рассказала, что 27 компаний будут оказывать услуги социального такси в Петербурге в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.