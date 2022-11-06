Экономист Бадалов объяснил, чем опасны вклады с «двойным дном»

Банковские вклады по ставкам выше среднесрочных, которые активно предлагают банки в России, содержат большие риски для вкладчиков, предупредил экономист Лазарь Бадалов.

Эксперт отметил, что банки в своих предложениях обещают, что вкладчики получат повышенную доходность за счет включения инвестиционной составляющей. Однако при досрочном расторжении этого предложения банк забирает комиссию на сумму почти 100% от вложения. Также возможен вариант, что досрочное расторжение и вовсе будет невозможно, передает агентство «Прайм».

Как предупредил Бадалов, зачастую полученный доход по истечении срока инвестирования оказывается меньше ожидаемого, поскольку он зависит от результативности инвестиций банка.

Экономист посоветовал внимательно изучать условия вклада, чтобы не потерять деньги.

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