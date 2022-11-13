Сценарии возрождения Спаса на Сенной обсудили на круглом столе в Петербурге

Фото: 2015 год, Выставка "Спас на Сенной: 250 лет со дня освящения", посвященная 250-летию освящения Церкви Успения Пресвятой Богородицы или Спаса на Сенной, в Музее истории религии / Фото: Baltphoto

Фото: 2015 год, Выставка "Спас на Сенной: 250 лет со дня освящения", посвященная 250-летию освящения Церкви Успения Пресвятой Богородицы или Спаса на Сенной, в Музее истории религии / Фото: Baltphoto

Инициативная группа петербуржцев хочет возродить разрушенный в советское время старинный храм — Спас на Сенной — в историческом центре Петербурга.

Различные сценарии возрождения храма на Сенной площади обсудили участники круглого стола, организованного Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурга и петербургским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Напомним, возведенный в XVIII веке на Сенной площади храм Успения Пресвятой Богородицы с пятью куполами — памятник позднего барокко — был публично разрушен в 1961 году.

В 2004 году на Сенной возвели небольшую — всего на 16 «квадратов» — часовню в память о взорванном храме. Еще через пять лет был зарегистрирован в качестве юридического лица приход храма Успения Пресвятой Богородицы. В 2014 году приходу передали в пользование на 49 лет сформированный участок для воссоздания храма. И через четыре года за границами фундамента исторического храма реконструировали часовню, сейчас там находится храм-часовня во имя Всемилостивого Спаса.

В настоящее время специалисты уже не сомневаются в необходимости восстановления храма, который станет высотной доминантой Сенной площади. Но не все так просто — за десятилетия, прошедшие с момента разрушения Спаса на Сенной, на площади многое изменилось, в частности появилось метро.

По словам главного инженера «Петербургского метрополитена» Андрея Спиркина, все упирается в соблюдение строительных норм и обеспечение безопасности работы подземки.

Как рассказала юрист прихода Анастасия Жукова, угол вестибюля станции метро «Сенная площадь» заступает за границы исторического фундамента храма. Для решения этой проблемы приход предложил многоэтапный вариант возрождения храма: сначала возводится колокольня и часть здания, затем ведется достройка. По словам Спиркина, рассматривался даже вариант, включающий вестибюль станции в ансамбль храма.

Член Совета по вопросам градостроительной деятельности в Петербурге при городском правительстве Иван Уралов отметил, что воссоздание Спаса на Сенной станет толчком к преображению облика всей площади с акцентом на единство архитектурных решений.

«Нужно задуматься о завершении градостроительного облика площади целиком», — предложил он.

Архитектор Михаил Мамошин убежден, что уже настало время для восстановления Спаса на Сенной в полном объеме, а не по частям. Для этого есть и государственная воля, и деньги, заявил он.

Другого мнения придерживается руководитель архитектурной «Студии 44» Никита Явейн. Он считает, что появление на площади на первом этапе только колокольни может стать своеобразным символом восстановления храма и не помешает современной застройке.

Глава петербургского отделения ВООПИК Антон Иванов заверил, что организация, безусловно, поддерживает восстановление Спаса на Сенной, который украсит площадь и придаст ей архитектурную ценность.

Что касается материального вопроса, то, по словам члена попечительского совета Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга Анны Хмелевой, возрождение Спаса на Сенной потребует не менее 4 млрд рублей. И это без учета средств, которые могут потребоваться на изменение вестибюлей станций метро на Сенной площади.

Хмелева предложила создать что-то вроде попечительского совета по воссозданию храма, в который войдут представители властей, бизнеса, РПЦ, добровольные жертвователи и активисты.