В Рособрнадзоре рассказали о 81-летней участнице ЕГЭ

Самой возрастной участнице ЕГЭ в 2022 году была 81-летняя россиянка. Об этом рассказал заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«У нас в 2022 году было 211 участников, возраст которых больше, чем 50 лет… была участница, ей был 81 год, самая возрастная участница единого государственного экзамена», – цитирует РИА Новости его слова, сказанные на пресс-конференции посвященной итогам приемной кампании в вузы 2022 года и онлайн-марафона по подготовке к ЕГЭ-2023 «На все 100!».

По словам Игоря Круглинского, часть участников была зачислена в вузе. Самым возрастному абитуриенту 61 год. Замглавы Рособрнадзора выразил надежду на то, что он продолжает получат образование по направлению «Политология».

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