Конкурс “Записано в цирке” станет всероссийским

Опыт Цирка Чинизелли признан успешным. Детский журналистский конкурс для юных блогеров и журналистов “Записано в цирке” теперь будет проходить не только в Санкт-Петербурге. Руководство Росгосцирка приняло такое решение после удачного опыта Большого Санкт-Петербургского государственного цирка. 13 октября Цирк на Фонтанке объявил о старте конкурса для молодых журналистов “Записано в цирке”. К участию принимались ребята не старше 18 лет, изучающие журналистику в каком-либо образовательном центре Санкт-Петербурга. В конкурсе было определено несколько номинаций, подразумевающих различные жанры от фоторепортажей до мультимедийных статей. Цирком Чинизелли было принято решение отказаться от традиционной расстановки победителей на первое, второе и третье места. Вместо этого было выделено семь номинаций, в которых бывало и по несколько победителей. Конкурс понравился как организаторам, так и детям и их родителям. Именно поэтому Росгосцирк принял решение масштабировать конкурс. «Мы провели пилотный проект по привлечению юных журналистов и блогеров к освещению циркового искусства в нашем флагманском Цирке Чинизелли. Этот конкурс показал, что цирк интересен молодежи не только как зрелище, но и как процесс, как очень серьезная профессиональная сфера. Ребята подготовили отличные работы, мы увидели свежий взгляд на цирк и приняли решение масштабировать этот проект и на другие цирки России», – рассказал глава Росгосцирка Сергей Беляков.