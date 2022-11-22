Россиянам рассказали, какие сахаросодержащие напитки не попадают под акциз

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 июля 2023 года на сахаросодержащие напитки вводится акциз – по 7 рублей с литра. Gazeta.spb выяснила, как определяются подлежащие акцизу напитки и какие из них не попадают под него.

Как выяснилось, акцизом будут обложены безалкогольные напитки с добавлением сахара и других подсластителей, содержание которых превышает 5 г на 100 мл напитка. Следующая категория должна содержат спиртосодержащее сырье с объемной и не больше 1,2% этилового спирта. Завершают список напитки, в производстве которых использовалась питьевая или минеральная вода, содержащие не более 0,5% этилового спирта.

Освобождены от акциза будут специализированные напитки, которые включили в единый реестр специализированной пищевой продукции. Также россиянам не придется доплачивать з напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2%, нектары, соки, морсы и сокосодержащие напитки.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Госдума приняла закон о возрождении производственных аптек.