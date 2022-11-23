Молодым предприниматели России могут получить до 500 тыс. рублей по нацпроекту

Молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет включительно могут получить до 500 тысяч рублей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В дальнейшем эти средства можно будет использовать для открытия своего дела.

Gazeta.sbp выяснила, какие условия необходимо выполнить для получения гранта. Потенциальный получатель должен иметь свое ИП или юридическое лицо. Также необходимо официальное согласие родителей, если начинающему бизнесмену нет 18 лет. У него не должно быть долгов по налогам или взносам больше 1000 рублей. Юный предприниматель обязан пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес.

Также необходимо учитывать, что не менее 25% от стоимости проекта должен выплатить непосредственно сам предприниматель. Сумма гранта варьируется от 100 до 500 тысяч рублей. Для жителей арктической зоны она составит 1 млн рублей.

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