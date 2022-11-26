В 2023 году в Петербурге и Ленобласти появится больше 100 пекарен

В 2023 году в Петербурге и Ленобласти появится больше 100 пекарен
Фото: Unsplash

Х5 Group, развивающая сеть магазинов «Пятерочка», планирует увеличить число своих пекарен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 130 до лета 2023 года. К тому времени их общее количество достигнет 600.

«Пятерочка» уже закупила оборудование для доготавливания ранее замороженной продукции, ведется подготовка места в магазинах. Согласно некоторым оценкам, вложения в расширение сети пекарен составляют 1,5 млрд рублей.

Расширение сети пекарен в руководство «Пятерочки» объяснили интересом потребителя к готовой выпечке:

«Спрос на изделия данной категории тоже держится на высоком уровне, несмотря на то что в целом покупатель стал больше экономить. Сейчас в каждом шестом чеке наших магазинов есть товар из категории «выпечка»», – рассказал директор макрорегиона Северо-Запад торговой сети «Пятерочка» Андрей Тимофеев в интервью для «Коммерсантъ».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцам рассказали о продуктах с высоким содержанием железа.

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