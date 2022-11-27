В Петербурге 27 ноября отмечается День матери

В Петербурге 27 ноября отмечается День матери
Фото: Unsplash

Каждый год в России в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. В эту памятную дату принято навещать матерей, одаривать их подарками и цветами.

Символом Дня матери традиционно считается незабудка. Праздник был установлен указом президента Российской Федерации от 30 января 1998 года в целях повышения социальной значимости материнства.

Инициативу его учреждения выдвинул комитет Государственной Думы России по делам женщин, семьи и молодежи. Данное мероприятие должно напоминать о том, насколько большую роль в жизни каждого человека играет его мать.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в России запретят суррогатное материнство для иностранцев. По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, за последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тысяч младенцев, рожденных суррогатными матерями. Решение о запрете планируют принять в декабре.

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