На бывшем заводе «Ригель» в Петербурге обустроят общественное пространство

На бывшем заводе «Ригель» в Петербурге обустроят общественное пространство
Фото: Baltphoto

ГК «Бестъ» реконструирует бывшее здание аккумуляторной компании «Ригель», расположенное на улице Даля в Санкт-Петербурге, превратив его в общественно-деловое пространство «Ре:Карповка». Об этом рассказал председатель совета директоров «Бестъ» Андрей Лушников

«Это будет очень классное место, рядом с которым находятся здание Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ, принадлежит ГК «Эталон — «Ъ-СПб») и территория завода «Ригель»», – подчеркнул он во время делового завтрака BestBreakfast.

Как сообщает «Коммерсантъ», в проект планируют инвестировать 2 млрд рублей. При этом первый этаж общей площадью в 15,5 тысячи квадратных метров планируют использовать как пространство для ресторанов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в 10 крупнейших торговых центрах Санкт-Петербурга по-прежнему работают магазины 147 зарубежных ретейлеров из 24 стран.


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Матрас, шина и пень: Водоканал Петербурга раскрыл содержимое канализации
На бывшем заводе «Ригель» в Петербурге обустроят общественное пространство
В Петербурге приговоренного к пожизненному обвинили в убийстве
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в 2023 году
Вчера, 29 ноября, в Зале Ученого совета СПбГАСУ прошло заседание ...
Почти 150 западных брендов остаются доступны петербуржцам
Кадровый голод: эксперты назвали самые невостребованные вакансии