На бывшем заводе «Ригель» в Петербурге обустроят общественное пространство

ГК «Бестъ» реконструирует бывшее здание аккумуляторной компании «Ригель», расположенное на улице Даля в Санкт-Петербурге, превратив его в общественно-деловое пространство «Ре:Карповка». Об этом рассказал председатель совета директоров «Бестъ» Андрей Лушников

«Это будет очень классное место, рядом с которым находятся здание Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ, принадлежит ГК «Эталон — «Ъ-СПб») и территория завода «Ригель»», – подчеркнул он во время делового завтрака BestBreakfast.

Как сообщает «Коммерсантъ», в проект планируют инвестировать 2 млрд рублей. При этом первый этаж общей площадью в 15,5 тысячи квадратных метров планируют использовать как пространство для ресторанов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в 10 крупнейших торговых центрах Санкт-Петербурга по-прежнему работают магазины 147 зарубежных ретейлеров из 24 стран.