Магистраль за 18 млрд рублей возведут в Приморском районе Петербурга

В Санкт-Петербурге объявили аукцион на проектирование и строительство магистрали М-32. Она соединит западную часть Приморского района и микрорайон Юнтолово.

Согласно заявке, опубликованной на официальном портале Госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 18 миллиардов 453 миллиона рублей. Следует отметить, что в ходе торгов она может уменьшиться, вследствие чего Санкт-Петербург сэкономит на строительстве.

В соответствии с договором работы по возведению магистрали стартуют в феврале 2023 года. Закончить строительство намерены по прошествии почти четырех лет – к 31 января 2027 года.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на бывшем заводе «Ригель» в Петербурге обустроят общественное пространство. в проект планируют инвестировать 2 млрд рублей. При этом первый этаж общей площадью в 15,5 тысячи квадратных метров планируют использовать для ресторанов.