На Тихорецком проспекте Петербурга завершается реконструкция водопровода

На Тихорецком проспекте Петербурга завершается реконструкция водопровода
Фото: Unsplash

В Санкт-Петербурге на участке Тихорецкого проспекта от проспекта Культуры до Светлановского проспекта ведутся работы по реконструкции магистрального водопровода. Водоканал закончит работы до 29 декабря.

«Общая протяженность реконструируемой сети составляет 1 685 метров. На объекте выполняются работы по монтажу узлов водопроводной сети. Также специалисты восстанавливают нарушенное благоустройство», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного.

Отмечается, что работы снизят аварийность на сетях и обеспечат надежное водоснабжение жителей Калининского и Выборгского районов Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что магистраль стоимостью 18 миллиардов рублей возведут в Приморском районе Санкт-Петербурга.

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