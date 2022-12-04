Кинологи рассказали, нужно ли бояться клещей зимой

Весной и летном собаководы активно следят за активностью паразитов, но наступлением зимних холодов их бдительность ослабевает. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, правильно ли это.

«Я всегда советую круглогодично обрабатывать собак от паразитов, поскольку, например, блохи живут и в подвалах ваших домов, их можно принести домой из подъезда в любое время года», – рассказал он, отметив, что вероятность встретить клеща зимой довольно низкая.

При этом паразиты все еще встречаются на территориях теплотрасс и в период зимней оттепели. Животное также может подцепить их с каких-либо предметов, например, с пакета картофеля, хранимого на даче.

Также Владимир Голубев подчеркнул, что собак необходимо обрабатывать против различных паразитов на регулярной основе, в том числе – зимой.

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