Кинологи рассказали, нужно ли бояться клещей зимой

Кинологи рассказали, нужно ли бояться клещей зимой
Фото: Unsplash

Весной и летном собаководы активно следят за активностью паразитов, но наступлением зимних холодов их бдительность ослабевает. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, правильно ли это.

«Я всегда советую круглогодично обрабатывать собак от паразитов, поскольку, например, блохи живут и в подвалах ваших домов, их можно принести домой из подъезда в любое время года», – рассказал он, отметив, что вероятность встретить клеща зимой довольно низкая.

При этом паразиты все еще встречаются на территориях теплотрасс и в период зимней оттепели. Животное также может подцепить их с каких-либо предметов, например, с пакета картофеля, хранимого на даче.

Также Владимир Голубев подчеркнул, что собак необходимо обрабатывать против различных паразитов на регулярной основе, в том числе – зимой.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Малой Невке заметили необычную утку.

клещи собаки собаководы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов выразил соболезнование близким писателя Ильи Штемлера
В Ленобласти задержали подозреваемых в разбойном нападении на таксиста
Россияне почти в 13 раз чаще доставляют товары онлайн
В Сестрорецке построили вертолетную площадку при больнице № 40
Кинологи рассказали, нужно ли бояться клещей зимой
Полиция Ленобласти проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб подросток
В пожаре на Ириновском проспекте никто не пострадал
Лепс объяснился перед фанатами за прерванный концерт в Петербурге