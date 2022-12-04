Спикер Госдумы выразил отношение к бизнесменам, покинувшим Россию

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин охарактеризовал бизнесменов, покинувших Россию, как «страдальцев». Теперь, подчеркнул депутат, их арестовывают на Западе.
«“Страдальцам”, покинувшим Родину, посвящается… Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь арестовывают их самих», – написал он в своем официальном telegram-канале.
Отдельное внимание Вячеслав Володин уделил предупреждению, сделанному президентом России Владимиром Путиным 20 лет назад. Согласно ему, всех, кто хранит свою активы и деньги за рубежом, ждут большие проблемы в будущем.
«Здесь родились, смогли реализовать себя, ей (России – прим. ред.) обязаны всем. Необходимо делать все, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть чище», – подытожил спикер Государственной Думы.
Ранее Gazeta.spb сообщала, что глава СК поручил проверить информацию о сносе исторического здания в Санкт-Петербурге.