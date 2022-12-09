Путин: уровень безработицы показывает, что в России нужны рабочие руки

Уровень безработицы в России составляет 3,9%. На основании этого можно сделать вывод о том, что в России нужны рабочие руки, в том числе из стран, относящихся к Евразийскому экономическому союзу. Такого мнения придерживается Владимир Путин.

«Мы говорим о безработице, у нас ниже, чем в пандемийный уровень, было там до пандемии 4,7%, а сейчас 3,9%. Но для наших партнеров по ЕврАзЭС это имеет прямое значение», – цитирует РИА Новости слова президента России, озвученные им на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Глава государства также отметил, что огромное количество граждан стран ЕАЭС работают в России.

«Это значит, что их рабочие руки востребованы», – подытожил Владимир Путин.

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