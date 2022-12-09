Успеть за 12 часов: россиянам раскрыли срок годности новогодних салатов

Максимальный срок хранения салата с майонезной заправкой составляет 12 часов. Об этом рассказал председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.
«Если в салате, заправленном майонезом, присутствуют яичные продукты, то по СанПиНу – не более 6 часов. Если яичных продуктов нет, то до 12 часов максимум», – рассказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По мнению эксперта, покупать готовые салаты в продуктовых магазинах не следует. Лучше приготовить их самостоятельно и заправить непосредственно перед подачей на стол – так удастся увеличить срок хранения.
«Когда вы гуляете всю новогоднюю ночь, не забывайте все-таки убирать салаты в холодильник, когда вы их не употребляете», – отметил Всеволод Вишневецкий, добавив, что во время торжеств людям свойственно забывать о сроках годности продуктов.