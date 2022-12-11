Кинологи объяснили, почему зима опасна для собак

В зимние холодные вечера уязвимы не только люди, но и животные. Российская кинологическая федерация рассказала, чем может быть опасна зима для собак.

Во-первых, это может быть переохлаждение. При легкой степени переохлаждения питомец может начать дрожать, переступая с лапы на лапу или поджимая их под себя. Могут начать бледнеть слизистые и падать температура тела. В организации пояснили, что нормальная температура тела собаки составляет от 38,3 до 39.

Кроме этого, могут сказаться и агрессивные противогололедные средства. Они разъедают собакам подушечки лап. Даже недолгая прогулка по таким составам может вызвать сильное раздражение, воспаление тканей, формирование язв и даже аллергию.

Помимо этого, выше вероятность получить вывих или порез. Из-за сниженной чувствительности лап на морозе, собака может наступить на режущий предмет, а обнаружит этот порез хозяин только дома