От крышек унитаза до детей— что необычного провозили туристы в чемоданах

Кот, ребенок, крышки от унитазов, спрей от медведей. Все это сотрудники аэропортов находили в чемоданах туристов. Ассоциация туроператоров России поделилась, какие самые необычные находки попадались в чемоданах туристов.

Например, в 2014 году из Монголии в США палеонтолог попытался в ручной клади провезти кости тираннозавра, примерный возраст которых – около 70 миллионов лет. Результат у этой истории довольно плачевный: ученого приговорили к трем месяцам в тюрьмы за попытку провоза исторической ценности с целью сбыта на чёрном рынке.

Нередко пытаются провезти в чемоданах и детей. Например, в 2015 году на границе с Испанией в багаже 19-летней девушки заметили 8-летнего ребенка. Девушка пыталась незаконно ввезти в страну ребенка. Как выяснилось, девушке заплатили приличную сумму, чтобы она перевезла ребенка в Испанию.

К сожалению, это не единичный случай. В 2012 году пара из Египта попыталась украдкой провезти ребенка в Объединённые Арабские Эмираты, положив его в сумку ручной клади.

Также в числе необычных грузов в чемоданах были замечены крышка от унитаза, живые омары, бойцовые рыбки, огромный чугунный фонарь, трехкилограммовое ведро пасты «Нутеллы», огромный мешок риса, спрей от медведей. Именно такие ответы дали в свое время путешественники в опросе одного австралийского портала.