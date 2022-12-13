Lamoda продолжит работать на территории России

Интернет-магазин «Lamoda» продолжит вести свою деятельность на территории Российской Федерации, в Казахстане и Белоруссии. Как название, так и состав команды останется без изменений, сообщили в пресс-службе компании.

«Lamoda продолжит развиваться как онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл… CEO компании останется Джери Калмис. Управляющая команда также не претерпит изменений», – говорится в сообщении. Название магазина также останется без изменений, сообщает РИА Новости.

Также отмечается, что в понедельник, 12 декабря, «Global Fashion Group» (GFG) объявила о завершении сделки по продаже бизнеса Lamoda на территории России, Казахстане и Белоруссии владельцу «Стокманна» Якову Панченко.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что многие зарубежные бренды ушли с российского рынка, что соответствующим образом повлияло на ситуацию в магазинах.