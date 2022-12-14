Кредитная кабала: как не стать заложником долговых обязательств

Кредитная кабала: как не стать заложником долговых обязательств
фото: baltphoto

Кредиты, займы, ипотеки стали уже обыденностью. Такие обязательства имеет если не каждый, то очень многие. В преддверии Нового года эта тема вновь становится актуальной, так как расходы у населения возрастают. Делимся советами, что нужно делать, чтобы не утонуть в долговых обязательствах.

Несмотря на то, что этот пункт очевидный, немало людей его игнорирует: важно читать договор, который вы заключаете с кем бы то ни было. Вчитывайтесь в каждый пункт. Банки, микрофинансовые организации всегда вручают гору бумаг на подписание, которые многие ленятся изучить. Однако помните, что на это и расчёт.

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